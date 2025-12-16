Ragazze a Beverly Hills | Paul Rudd svela se reciterà nella serie sequel

Durante un'intervista sul red carpet di Anaconda, Paul Rudd ha rivelato dettagli sul suo coinvolgimento nella serie sequel di Ragazze a Beverly Hills. Il progetto, prodotto da Peacock, vede Alicia Silverstone nel ruolo di Cher. Rudd ha condiviso le sue aspettative e i dettagli sulla partecipazione, alimentando l'attesa dei fan della celebre serie.

L'attore, intervistato sul red carpet di Anaconda, ha parlato del progetto targato Peacock con star Alicia Silverstone nel ruolo di Cher. Paul Rudd è stato uno dei protagonisti della commedia Ragazze a Beverly Hills negli anni '90 e ha ora rivelato se sarà coinvolto nella serie tv ispirata al film. L'attore ha avuto la parte di Josh accanto ad Alicia Silverstone, che farà parte del cast del progetto destinato al piccolo schermo riprendendo il ruolo di Cher Horowitz. Il commento di Rudd Sul red carpet del film Anaconda (di cui potete vedere il trailer), Paul Rudd ha risposto alle domande di Entertainment Tonight. Movieplayer.it

