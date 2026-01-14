Scuola FdI Sannio | Da Mastella Jr dichiarazioni strumentali su dimensionamento

La scuola nel Sannio è al centro di un confronto tra le forze politiche locali. FdI Sannio commenta le recenti dichiarazioni di Mastella Jr, ritenendole strumentali e fuorvianti. La nota sottolinea come le responsabilità sul dimensionamento scolastico siano attribuibili ai vertici regionali, evidenziando l’importanza di un dialogo costruttivo e basato sui fatti per affrontare le questioni educative della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti “Leggiamo con stupore, ma senza sorpresa, le dichiarazioni avventate del neo consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella, che tenta maldestramente di scaricare sul Governo nazionale responsabilità che hanno un nome e un cognome ben precisi, ossia i vertici della Regione Campania”. È quanto dichiara il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio in una nota. “Invece di fare il commentatore politico di decisioni che conosce evidentemente solo in parte Pellegrino Mastella farebbe bene a ricordare che il dimensionamento scolastico non nasce da una scelta del Governo Meloni, ma è una misura prevista dal PNRR varato dal Governo Conte e poi Draghi e votata convintamente da tutte le forze politiche di centrosinistra, Partito Democratico in primis. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scuola, FdI Sannio: “Da Mastella Jr dichiarazioni strumentali su dimensionamento” Leggi anche: Dimensionamento scolastico, colloquio Pellegrino Mastella-Morniroli: “Attenzione al Sannio” Leggi anche: Pnnr, FdI Sannio: “Pd a Roma smentisce dichiarazioni Cacciano” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pellegrino Mastella a colloquio con neo assessore Morniroli: “Garantita massima attenzione alle aree interne su dimensionamento scolastico” - “Ho sentito poche ore fa il neo assessore regionale all’Istruzione Andrea Morniroli per un primo confronto sul tema del dimensionamento scolastico e le scelte che riguarderanno il beneventano e le are ... msn.com

Dimensionamento scolastico, colloquio Pellegrino Mastella-Morniroli: “Attenzione al Sannio, compatibilmente con stringenti obblighi imposti dal Governo nazionale” - “Lunedì si svolgerà una riunione in Regione sul tema e l’assessore Morniroli, che ringrazio per la disponibilità, mi ha garantito che mi terrà aggiornato e che terrà conto delle particolari esigenze ... tvsette.net

Scuole chiuse per neve e gelo. Dal Molise, alla Toscana fino alla Puglia: le ordinanze città per città - Scuole chiuse in molte città italiane a causa dell'ondata di maltempo che sta interessando il nostro Paese. msn.com

: La Scuola Internazionale del Sannio vi aspetta, con una grande novità: la presentazione della Scuola Secondaria di Primo Grado! Sabato 24 Gennaio 2026 : dalle ore 9:00 alle ore 12:00 Via Marco da Benevento 8, facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.