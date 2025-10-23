Pnnr FdI Sannio | Pd a Roma smentisce dichiarazioni Cacciano
Tempo di lettura: 2 minuti “Questa mattina, sulla stampa locale, il segretario provinciale del Partito Democratico e candidato alle regionali della Campania, Giovanni Cacciano, ha parlato di una presunta proposta in Parlamento del suo partito per prorogare di 18 mesi i tempi del PNRR, definendola “un atto di buonsenso” e una “boccata d’ossigeno per i Comuni”. Parole che dimostrano quanto, nel PD, si dica una cosa in pubblico e se ne faccia un’altra nei luoghi dove si decide davvero”. Lo afferma il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Sannio in una nota alla stampa. “Capiamo che Cacciano – prosegue la nota diffusa da Via Perasso – sia in campagna elettorale, ma almeno rispetti i fatti, poiché in Parlamento il suo partito ha firmato e votato risoluzioni che dicono l’esatto contrario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Vi aspetto sabato pomeriggio, al Teatro De La Salle di Benevento, per la presentazione delle candidature al Consiglio Regionale di Fratelli d'Italia Sannio e per accogliere con il calore che merita il Candidato Presidente Edmondo Cirielli, alla sua prima uscit - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggi politici 2025: FdI stacca il Pd di 8 punti/ Regionali Toscana: Giani con +18% su Tomasi - Cresce la distanza tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico nei sondaggi politici 2025: la rilevazione di Noto per Porta a Porta mostra che il partito di Giorgia Meloni è il primo in Italia con il ... Scrive ilsussidiario.net
Cala il Pd, cresce il M5S, FdI a un soffio dal 30% - I numeri dell’ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana ci offrono un’immagine nitida del panorama politico italiano e, soprattutto, dello stato di salute dei principali partiti ... Da ilgiornale.it
Sondaggi politici 2025/ Allarme rosso-Pd per il campo largo: FdI +9% su Schlein, Lega stabile, M5s sotto 12% - DiRE dell'11 luglio 2025: la crescita di FdI e Meloni (tra i leader), la crisi Pd con l'allarme "rosso" Dem. Come scrive ilsussidiario.net