"Questa mattina, sulla stampa locale, il segretario provinciale del Partito Democratico e candidato alle regionali della Campania, Giovanni Cacciano, ha parlato di una presunta proposta in Parlamento del suo partito per prorogare di 18 mesi i tempi del PNRR, definendola "un atto di buonsenso" e una "boccata d'ossigeno per i Comuni". Parole che dimostrano quanto, nel PD, si dica una cosa in pubblico e se ne faccia un'altra nei luoghi dove si decide davvero". Lo afferma il Coordinamento Provinciale di Fratelli d'Italia Sannio in una nota alla stampa. "Capiamo che Cacciano – prosegue la nota diffusa da Via Perasso – sia in campagna elettorale, ma almeno rispetti i fatti, poiché in Parlamento il suo partito ha firmato e votato risoluzioni che dicono l'esatto contrario.

© Anteprima24.it - Pnnr, FdI Sannio: “Pd a Roma smentisce dichiarazioni Cacciano”