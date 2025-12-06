Screening neonatale il Brasile sceglie la Puglia come partner | Programma Genoma modello internazionale
“Il Brasile ha chiesto di collaborare ufficialmente con la Puglia sullo screening genomico neonatale, il programma Genoma-Puglia. E noi siamo lieti di offrire la nostra collaborazione e di ricevere altrettanta collaborazione, per confrontare le rispettive esperienze scientifiche, diagnostiche e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
