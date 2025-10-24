Progetto Genoma | 480 malattie si scoprono in anticipo già alla nascita La Puglia prima al mondo
È a Londra che la Puglia ha raccontato al mondo la sua rivoluzione genetica. Ieri, nella capitale inglese, al congresso internazionale Icons'25, dedicato agli screening neonatali, il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Ieri al CSR di Ragusa una nuova tappa del progetto di ricerca dedicato all’analisi del genoma e dell’esoma di piccoli pazienti affetti da patologie neurogenetiche, che ha un obiettivo fondamentale: dare un nome alle patologie che colpiscono i bimbi, affetti d - facebook.com Vai su Facebook
ICoNS’25, la Puglia presenta a Londra il primo progetto per diagnosi genetica neonatale - Leggi su Sky TG24 l'articolo ICoNS’25, la Puglia presenta a Londra il primo progetto per diagnosi genetica neonatale ... Riporta tg24.sky.it
Programma Genoma-Puglia a Londra, «E' il primo al mondo per la diagnosi genetica neonatale universale» - L'assessore Amati, promotore della legge che ha istituito il programma: «Il mondo degli screening neonatali, riunito a Londra, ci ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Screening genomico neonatale, la Puglia prima al mondo a renderlo gratuito e universale. Identificabili precocemente fino a 500 malattie rare in poche ore - Al Di Venere di Bari parte il programma «Genoma Puglia», basato su un sistema automatizzato e sicuro. Da vanityfair.it