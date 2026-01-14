Scontro tra tifosi dopo la partita di calcio patteggiano tre ultras | le pene convertite in denaro

A Senigallia, dopo la partita tra Vigor Senigallia e Tolentino, si sono verificati scontri tra tifosi. Tre ultras sono stati coinvolti e hanno patteggiato, con le pene convertite in pagamenti in denaro. L’episodio ha avuto origine da un episodio di tifoseria acceso, con gli ultras maceratesi che avevano rivolto un gesto simbolico agli avversari colpiti dall’alluvione.

SENIGALLIA - Un tifo acceso, durante la partita di calcio della Vigor Senigallia contro il Tolentino con gli ultras maceratesi che avevano mimato agli avversari, colpiti in precedenza dall’alluvione, il gesto della pala. Uno sfottò che aveva mandato fuori di testa i vigorini, pronti a vendicarsi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Davanti al bar dei tifosi del Como con aste e cinghie, prima della partita per cercare lo scontro: arrestati due ultras bolognesi Leggi anche: Scontri tra ultras. Nei guai tre tifosi vigorini Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Scontro tra tifosi dopo la partita di calcio, patteggiano tre ultras: le pene convertite in denaro; Como-Bologna, il conto degli scontri tra tifoserie prima della partita: due arresti e 53 denunce; Avellino-Palermo: la Digos denuncia tre tifosi dopo i disordini a fine partita; Scontri tra tifosi prima della partita Como - Bologna: il video dal web. Cercano lo scontro con gli avversari durante una partita ad Avellino, Daspo per tre tifosi - Tre tifosi di Avellino colpiti da DASpo dopo il tentato scontro con rivali palermitani al termine della partita del 20 dicembre. virgilio.it

Como-Bologna, due arresti e 53 denunce dopo gli scontri tra tifosi - Il pullman avrebbe eluso i controlli di sicurezza per avvicinarsi ai sostenitori avversari ... rainews.it

Scontro tra tifosi di Bologna e Como, 53 denunce e 2 arresti - Sono in tutto 53 i tifosi del Bologna denunciati dalla polizia per il reato di rissa aggravata dopo gli scontri avvenuti ieri in centro città con i tifosi del Como, poco prima della partita in program ... msn.com

Scontro tra tifosi di Bologna e Como, 53 denunce e due arresti x.com

Scontro tra tifosi di Bologna e Como, 53 denunce e due arresti. Tutti emiliani, per loro in arrivo una raffica di Daspo #ANSA facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.