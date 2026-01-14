Scontri tra ultras Nei guai tre tifosi vigorini

Si conclude con tre patteggiamenti e altrettante misure di affidamento in prova il procedimento a carico di sei tifosi della Vigor Senigallia, accusati di aver partecipato a scontri tra ultras. L’udienza ha affrontato i reati di resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, minacce e violazioni delle leggi di pubblica sicurezza. La vicenda riflette le sfide legate alla gestione della tifoseria e alla sicurezza negli eventi sportivi.

E' finito con tre patteggiamenti e tre messe alla prova il processo che vedeva imputati sei tifosi della Vigor Senigallia per resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, minacce in concorso e violazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Tutto era nato dopo uno scontro tra tifoserie, in occasione della partita di calcio di serie D tra la Vigor Senigallia e il Tolentino, giocata il 9 ottobre del 2022 a Senigallia e vinta dalla Vigor. Dagli spalti erano arrivate prese in giro per i senigalliesi, colpiti dall' alluvione, e un tifoso maceratese aveva mimato il gesto della pala.

