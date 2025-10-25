Scontri al corteo pro Pal di Torino tentano l’assalto all’evento di Forza Italia | Cacciamo Tajani e i ministri del genocidio – Foto e video
Scontri a Torino tra manifestanti pro Pal e forze dell’ordine. Intorno alle 12.30, quando il corteo per la Palestina stava transitando in via Accademia delle Scienze, davanti al Museo Egizio, sono iniziate le tensioni, prima con le cariche dei poliziotti e poi con i manifestanti che hanno cominciato a tirare bottiglie contro gli agenti. Una ragazza è stata fermata e identificata dalle forze dell’ordine. «La polizia ha fronteggiato i manifestanti che hanno cercato di giungere in Piazza Carignano. È stata effettuata una carica di alleggerimento all’altezza del Museo Egizio, in via Accademia delle Scienze», ha confermato la Questura di Torino. 🔗 Leggi su Open.online
