Scomparsa di Federica Torzullo | le ricerche virano sull’ipotesi di omicidio

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia. Le ricerche continuano senza esito e l’attenzione si concentra sull’ipotesi di un possibile omicidio. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e delle autorità, che cercano di fare luce su quanto avvenuto. Restano in corso indagini per chiarire le circostanze della scomparsa e trovare eventuali tracce utili.

Di Federica Torzullo, 41 anni, sparita l' 8 gennaio da Anguillara Sabazia, non c'è ancora alcuna traccia. Ma lo scenario investigativo è cambiato: non si cerca più una persona viva, bensì un corpo. La Procura di Civitavecchia procede per omicidio e tra gli indagati c'è il marito, Claudio Carlomagno, accusato anche di occultamento di cadavere. Gli inquirenti sospettano che la scomparsa sia stata messa in scena per coprire un delitto, una dinamica che richiama alla memoria altri casi di cronaca nera recenti. I sospetti sul marito e i sequestri. Federica e il marito vivevano insieme ad Anguillara.

