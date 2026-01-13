Federica Torzullo scomparsa nel nulla Indagato il marito | ipotesi omicidio
Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa nel nulla ad Anguillara Sabazia, vicino al lago di Bracciano. Le forze dell’ordine hanno indagato sul marito, ritenuto possibile responsabile. La vicenda desta preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire le dinamiche della scomparsa.
La scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, continua a tenere con il fiato sospeso Anguillara Sabazia e l’intero territorio attorno al lago di Bracciano vicino Roma. La Procura di Civitavecchia ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio e ha iscritto nel registro degli indagati il marito della donna, Claudio Carlomagno, 45 anni. Nel frattempo, le ricerche non si fermano e si estendono anche nelle acque del lago. Sotto esame auto, telefoni e abitazione. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro dell’automobile di famiglia e del cellulare del marito, oltre all’abitazione dei coniugi, situata nella zona di Campo Marinaro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
