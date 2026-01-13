Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa nel nulla ad Anguillara Sabazia, vicino al lago di Bracciano. Le forze dell’ordine hanno indagato sul marito, ritenuto possibile responsabile. La vicenda desta preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire le dinamiche della scomparsa.

La scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, continua a tenere con il fiato sospeso Anguillara Sabazia e l’intero territorio attorno al lago di Bracciano vicino Roma. La Procura di Civitavecchia ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio e ha iscritto nel registro degli indagati il marito della donna, Claudio Carlomagno, 45 anni. Nel frattempo, le ricerche non si fermano e si estendono anche nelle acque del lago. Sotto esame auto, telefoni e abitazione. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro dell’automobile di famiglia e del cellulare del marito, oltre all’abitazione dei coniugi, situata nella zona di Campo Marinaro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Federica Torzullo scomparsa nel nulla. Indagato il marito: ipotesi omicidio

Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio: ricerche nel lago di Bracciano

Leggi anche: Indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Federica Torzullo, 41enne scomparsa vicino Roma: indagato per omicidio il marito; Federica Torzullo scomparsa all'improvviso, il marito indagato per omicidio: il suo racconto non convince; Federica Torzullo scomparsa a Roma, si indaga per omicidio: ruspe nella ditta del marito (dal quale si stava separando); Federica Torzullo scomparsa, il marito indagato per omicidio: i due si stavano separando.

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il marito Claudio indagato per omicidio: le telecamere l'hanno vista entrare in casa ma non uscire - Il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, è indagato per omicidio. corriereadriatico.it