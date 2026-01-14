Annabella Martinelli indagine per sequestro di persona sulla scomparsa della 22enne ipotesi | Passaggio in auto da un conoscente

Le indagini sulla scomparsa della 22enne si concentrano su tre elementi principali: la bicicletta legata con lucchetto, l’acquisto di due pizze con bibite da asporto poco prima della scomparsa e le celle telefoniche coinvolte. Annabella Martinelli è attualmente al centro di un’indagine per sequestro di persona, con l’ipotesi di un passaggio in auto da un conoscente. Le autorità continuano a raccogliere prove per chiarire i fatti.

Gli investigatori stanno analizzando tre punti chiave: la bicicletta legata con lucchetto, l'acquisto di due pizze e bibite da asporto poco prima della scomparsa e il dato sulle celle telefoniche. L'ultima cella agganciata risulta nella zona di Teolo e, secondo quanto emerge, "il telefono non si è m.

