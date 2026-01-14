Sciatore seppellito dalla neve in Svizzera emergono solo un braccio e un piede ma viene avvistato in lontananza | salvo per un soffio grazie a un 37enne italiano – Video

In Svizzera, un escursionista è stato quasi completamente sepolto dalla neve, con solo un braccio e un piede visibili. La sua individuazione da parte di un altro sciatore, Matteo Zilla, ha permesso un tempestivo intervento di salvataggio. Questo episodio evidenzia l'importanza di attenzione e prontezza in ambienti montani, dove le condizioni possono cambiare rapidamente e mettere a rischio la sicurezza dei visitatori.

Salvataggio quasi miracoloso in Svizzera. Uno sciatore è rimasto letteralmente sepolto dalla neve. Emergevano solo un braccio e un piede ma, fortunatamente, è stato avvistato in lontananza da un altro sciatore, il 37enne italiano Matteo Zilla, direttore creativo. L'episodio è successo il 10 gennaio scorso: Zilla ha condiviso quanto accaduto sui social, pubblicando un video. Il 37enne ha raccontato che c'erano state delle nevicate abbondanti e di aver visto, da lontano, un braccio e poi un piede fuoriuscire dalla neve profonda 40-50 cm. Nella clip Zilla scava con le mani fino a far uscire prima il viso, per permettere la respirazione, e poi tutto il corpo per liberarlo completamente.

