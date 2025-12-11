Il paracadute di riserva resta impigliato alla coda dell’aereo | paura per un paracadutista salvo per un soffio – Video

Durante l’evento Big Ways at the Beach, tenutosi il 20 settembre a Tully, in Australia, un paracadutista ha rischiato grosso quando il suo paracadute di riserva si è impigliato alla coda dell’aereo. Le immagini del momento, rilasciate recentemente dalle autorità, mostrano la scena di grande tensione in cui è stato salva la vita del paracadutista per un soffio.

Paura per un paracadutista durante l’evento Big Ways at the Beach. L’evento si è tenuto lo scorso 20 settembre all’aeroporto di Tully, in Australia, ma solo in questi giorni l’autorità per la sicurezza dei trasporti ha rilasciato le immagini del drammatico incidente che ha coinvolto il paracadutista. L’uomo doveva lanciarsi da un’altitudine di oltre quattromila metri insieme con altri 16 colleghi per creare una “formazione di gruppo”. Al primo lancio, però, la maniglia del paracadute di riserva si è agganciata a una parte dell’areo, causando l’apertura improvvisa del paracadute che ha trascinato l’uomo violentemente fuori dall’aereo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il paracadute di riserva resta impigliato alla coda dell’aereo: paura per un paracadutista salvo per un soffio – Video

