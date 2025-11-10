Esce fuori strada e viene sbalzato dall'auto salvo grazie allo smartwatch che ha allertato i soccorritori

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 30 anni ha avuto un incidente stradale e, grazie all'alert partito dal suo smartwatch, è stato rintracciato dai soccorritori e trasportato in ospedale. Il giovane è stato sbalzato dall'auto finita fuori strada ed è finito tra le sterpaglie lungo la statale 210, tra Fermo e Porto San Giorgio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

esce fuori strada vieneEsce dalla discoteca e viene travolta da un’auto: gravissima una 21enne, denunciata una 28enne - Secondo la polizia stradale di Brescia, ci sarebbe stata alla guida dell’auto che all’alba dell’8 novembre ad Adro ha travolto ... Si legge su fanpage.it

esce fuori strada vieneEsce di strada nella notte e finisce con l'auto nel fossato: conducente elitrasportato d'urgenza - Grave incidente a Fosse: auto fuori strada nella notte, conducente elitrasportato d’urgenza a Borgo Trento. Come scrive nordest24.it

esce fuori strada vieneAuto esce di strada e finisce nel vigneto: conducente illeso, gravi danni alla Mercedes - Incidente sulla SS 47 a Campiello: auto fuori strada, conducente illeso. Segnala nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Esce Fuori Strada Viene