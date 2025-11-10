Esce fuori strada e viene sbalzato dall'auto salvo grazie allo smartwatch che ha allertato i soccorritori
Un uomo di 30 anni ha avuto un incidente stradale e, grazie all'alert partito dal suo smartwatch, è stato rintracciato dai soccorritori e trasportato in ospedale. Il giovane è stato sbalzato dall'auto finita fuori strada ed è finito tra le sterpaglie lungo la statale 210, tra Fermo e Porto San Giorgio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
