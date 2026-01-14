L’Italia non ha ancora conquistato un podio a Tarvisio nel circo bianco, con l’ultima gara disputata oltre 15 anni fa. La tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 si avvicina, rappresentando un’occasione importante per questa località che ha visto poche edizioni nel passato. Un ritorno che potrebbe riaccendere l’interesse e offrire nuove sfide agli atleti italiani.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 si prepara per una tappa che ha preso parte del calendario solamente in poche annate. Stiamo parlando di Tarvisio che ospiterà due prove veloci sulla pista denominata Di Prampero. Vedremo, infatti, una discesa nella giornata del 17 gennaio e un superG il 18 gennaio. Nelle rare occasioni in cui si è gareggiato nella località del Friuli-Venezia Giulia l’Italia non ha mai conquistato un podio. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria tutti i precedenti. Si parte il 2 marzo 2007 con il nono posto di Johanna Schnarf nella combinata vinta dall’austriaca Nicole Hosp davanti alla statunitense Julia Mancuso ed alla austriaca Marlies Schild. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Tarvisio: mai un podio, non si gareggia da 15 anni!

Leggi anche: Sci alpino, i precedenti dell’Italia ad Adelboden: la vittoria in gigante manca da 21 anni

Leggi anche: Sci alpino, i precedenti dell’Italia in Alta Badia: un podio per De Aliprandini, ultima vittoria di Blardone nel 2011

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sci alpino i precedenti dell’Italia a Madonna di Campiglio Oltre 20 anni dall’ultima vittoria di Giorgio Rocca; Sci alpino i precedenti dell’Italia a Wengen | tanti podi recenti ma la vittoria manca da 13 anni; Sci alpino i precedenti dell’Italia ad Adelboden | la vittoria in gigante manca da 21 anni; Sci alpino le convocate dell’Italia per lo slalom in notturna di Flachau | c’è anche Giada D’Antonio!.

Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Wengen: tanti podi recenti, ma la vittoria manca da 13 anni - La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026 si prepara per il fine settimana di Wengen. oasport.it