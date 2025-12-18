L’Alta Badia si appresta ad accogliere una delle tappe più attese della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Un passato ricco di emozioni, con il podio di De Aliprandini e l’ultima vittoria di Blardone nel 2011, rende questa località un palcoscenico di grande storia e tradizione sciistica italiana.

© Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia in Alta Badia: un podio per De Aliprandini, ultima vittoria di Blardone nel 2011

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 si prepara per una delle sue tappe più iconiche: l’Alta Badia. Sulla celebre quanto durissima pista denominata “Gran Risa” di La Villa andranno in scena due prove tecniche che anticiperanno la pausa natalizia. Si tratta di un gigante e uno slalom. La gara tra le porte larghe è una delle più belle, affascinanti e illustri dell’intero calendario. Chi vince qui non lo fa per caso. Solamente i fuoriclasse possono domare questo pendio così complicato e quasi sempre ghiacciato. Dal 20 dicembre 2009 ad oggi dopotutto, hanno vinto solo leggente del gigante: 2 volte Max Blardone, Henrik Kristoffersen e Ted Ligety, 6 volte Marcel Hirscher, 5 Marco Odermatt ed una Lucas Pinheiro Braathen. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Sci alpino, i precedenti dell’Italia maschile a Soelden: solo 2 podi, l’ultimo 13 anni fa

Leggi anche: Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Soelden: lo scorso anno vinse Federica Brignone

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sci alpino i precedenti dell’Italia femminile in Val d’Isère | vittorie per Goggia e Brignone; Sci alpino i precedenti dell’Italia in Val d’Isere | indelebile la tripletta Fattori Ghedina Fischnaller nel 2000; Sci alpino | i precedenti dell’Italia in Val Gardena Successi recenti per Casse e Paris ma il re resta Kristian Ghedina.

Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile in Val d’Isère: vittorie per Goggia e Brignone - La settimana che conduce la Coppa del Mondo di sci alpino femminile alla breve sosta per le festività natalizie si snoda in territorio francese. oasport.it