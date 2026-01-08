Sci alpino i precedenti dell’Italia ad Adelboden | la vittoria in gigante manca da 21 anni

L’Italia torna ad affrontare la gara di Adelboden, una delle tappe storiche della Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo lo slalom di Madonna di Campiglio, la stagione si sposta sulla celebre pista Chuenisbärgli, nota per le sue sfide tecniche. A distanza di 21 anni, gli atleti italiani cercano di conquistare nuovamente un successo in gigante, mantenendo alta la tradizione e l’impegno nel circuito mondiale.

Come accaduto anche nelle ultime stagioni, dopo lo slalom di Madonna di Campiglio, la Coppa del Mondo di sci alpino si sposta in Svizzera per la imperdibile tappa di Adelboden, sulla splendida pista denominata Chuenisbärgli. Su questo pendio l’Italia ha spesso centrato risultati importanti anche se, oggettivamente, ormai sono distanti nel tempo. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria tutte le pagine più importanti della squadra italiana ad Adelboden. Partiamo dal 18 gennaio 1971. Gustav Thoeni centra la piazza d’onore alle spalle del francese Patrick Russel, ma davanti al suo connazionale Henri Duvillard. 🔗 Leggi su Oasport.it

