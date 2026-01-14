Scandone Avellino grave infortunio per Matteo Tonello | stagione finita

Da avellinotoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Scandone Avellino comunica che Matteo Tonello, a causa di un infortunio, ha subito accertamenti diagnostici specialistici. La stagione dell’atleta si conclude anticipatamente, senza ulteriori aggiornamenti sulla durata del recupero. La squadra si impegna a fornire informazioni aggiornate sul suo stato di salute e sul percorso di riabilitazione.

La Scandone Avellino comunica che l’atleta Matteo Tonello, a seguito di un infortunio, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici specialistici. Gli esami effettuati hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore sinistro, rendendo necessario un percorso terapeutico e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Juve, un altro grave infortunio e stagione finita: i dettagli

Leggi anche: Stagione finita per Nicolò Molteni: infortunio molto più grave del previsto

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

scandone avellino grave infortunioScandone, trasferta in Abruzzo - Ultimo atto del girone d’andata per la Scandone Avellino, impegnata, in trasferta, domenica 11 gennaio alle ore 18, sul parquet del Pala Angeli contro il Nuovo Basket Aquilano. irpinia24.it

scandone avellino grave infortunioScandone Avellino, segnali di svolta: intensità e carattere per un nuovo inizio - La Scandone Avellino torna a sorridere superando nettamente Marigliano al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine, che ... orticalab.it

Scandone ko e polemiche, Trasente: «Violenze intollerabili» - Al termine del derby di Serie B Interregionale disputato tra la Miwa Energia Benevento e Scandone Avellino, vinto dai sanniti 76- ilmattino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.