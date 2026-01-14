Scandone Avellino grave infortunio per Matteo Tonello | stagione finita
La Scandone Avellino comunica che Matteo Tonello, a causa di un infortunio, ha subito accertamenti diagnostici specialistici. La stagione dell’atleta si conclude anticipatamente, senza ulteriori aggiornamenti sulla durata del recupero. La squadra si impegna a fornire informazioni aggiornate sul suo stato di salute e sul percorso di riabilitazione.
La Scandone Avellino comunica che l’atleta Matteo Tonello, a seguito di un infortunio, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici specialistici. Gli esami effettuati hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore sinistro, rendendo necessario un percorso terapeutico e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scandone, trasferta in Abruzzo - Ultimo atto del girone d’andata per la Scandone Avellino, impegnata, in trasferta, domenica 11 gennaio alle ore 18, sul parquet del Pala Angeli contro il Nuovo Basket Aquilano. irpinia24.it
Scandone Avellino, segnali di svolta: intensità e carattere per un nuovo inizio - La Scandone Avellino torna a sorridere superando nettamente Marigliano al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine, che ... orticalab.it
Scandone ko e polemiche, Trasente: «Violenze intollerabili» - Al termine del derby di Serie B Interregionale disputato tra la Miwa Energia Benevento e Scandone Avellino, vinto dai sanniti 76- ilmattino.it
Nuovo acquisto in casa Scandone Avellino: arriva Flavio Gay dalla Fulgor Omenga. Esperienza e qualità al servizio di coach Ciro Dell’Imperio per una squadra pronta a cambiare rotta. facebook
SERIE B UFFICIALE – Flavio Gay e Omegna si separano. Lo aspetta la Scandone Avellino in B Interregionale x.com
