Scandone Avellino grave infortunio per Matteo Tonello | stagione finita

La Scandone Avellino comunica che Matteo Tonello, a causa di un infortunio, ha subito accertamenti diagnostici specialistici. La stagione dell’atleta si conclude anticipatamente, senza ulteriori aggiornamenti sulla durata del recupero. La squadra si impegna a fornire informazioni aggiornate sul suo stato di salute e sul percorso di riabilitazione.

La Scandone Avellino comunica che l’atleta Matteo Tonello, a seguito di un infortunio, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici specialistici. Gli esami effettuati hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore sinistro, rendendo necessario un percorso terapeutico e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

