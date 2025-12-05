Juve un altro grave infortunio e stagione finita | i dettagli

Diagnosi pesante: rottura del legamento crociato sinistro Un altro grave infortunio in casa Juve. Un altro in difesa, dopo quelli di Bremer a fine settembre e quello di martedì di Federico Gatti. Entrambi, come noto, si sono operati: il brasiliano potrebbe rientrare prima della fine dell’anno, mentre il centrale di Rivoli dovrà star fuori fino a febbraio. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Stavolta a essere colpita è stata la squadra Under 15 guidata da mister Pecorari. Contro il Parma non è arrivata solo la prima sconfitta dell’anno, ma si è fatto anche male Ismaele Matteo, difensore classe 2007: rottura del legamento crociato sinistro, si prevede uno stop di circa 6 mesi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, un altro grave infortunio e stagione finita: i dettagli

Leggi anche questi approfondimenti

Giornata di operazioni in casa Juve. Al di là di Dusan Vlahovic, c'è un altro giocatore finito sotto i ferri che mette in crisi Spalletti per le scelte in difesa in vista delle prossime gare. Compresa, ovviamente, quella contro i rossoblù - facebook.com Vai su Facebook

? Infortunio #Lobotka: il #Napoli perde un altro pezzo a centrocampo. Salta la #Juve e non solo Vai su X

Juve, un altro grave infortunio e stagione finita: i dettagli - Un altro in difesa, dopo quelli di Bremer a fine settembre e quello di martedì di Federico Gatti. Segnala calciomercato.it

Napoli-Juve, nuova tegola per Spalletti: altro grave infortunio in casa bianconera - I piemontesi perdono un altro 'pezzo' in vista del big match contro gli azzurri, in programma domenica sera al Maradona ... Scrive napolitoday.it

Napoli-Juve, la gara degli infortuni: Lobotka ko, chi sta peggio tra Conte e Spalletti, formazioni da inventare - Il big match tra Napoli e Juventus condizionato dagli infortuni. Secondo sport.virgilio.it

Non solo Vlahovic, operazione UFFICIALE: salta Juve-Roma - Infortunatosi nella sfida di ieri contro l’Udinese, Federico Gatti in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro si è sottoposto agli esami strumentali di rito che hanno evidenziato ... Secondo asromalive.it

Per la Juventus è emergenza infortuni: anche Gatti deve operarsi. E dicembre sarà un mese di fuoco - Assenza pesante per la Juventus, impegnata in un mese di dicembre da fuoco: Napoli, Bologna, Roma e Pisa in campionato, oltre al Pafos in Champions League. Riporta ilfattoquotidiano.it

Infortunio Gatti, piove sul bagnato in casa Juve. Spalletti svela le condizioni del difensore: «Ha sentito uno scrocchio dentro il ginocchio» - Infortunio Gatti, Spalletti svela i dettagli del problema al ginocchio: il difensore ha sentito uno scrocchio, l’allenatore non si sbilancia in attesa degli esami La vittoria in Coppa Italia contro l’ ... Secondo juventusnews24.com