Stagione finita per Nicolò Molteni | infortunio molto più grave del previsto

Nelle battute finali della prima discesa libera maschile della Val Gardena, andata in scena ieri quale recupero della gara non disputata a Beaver Creek, era finito a terra col pettorale numero 44 l’azzurro Nicolò Molteni. L’italiano era atterrato con la schiena ma era stato salvato da guai peggiori dalla provvidenziale apertura dell’airbag: l’azzurro, infatti, si era rialzato subito ed aveva anche alzato la mano per tranquillizzare tutti circa le proprie condizioni. Gli accertamenti, però, hanno rivelato la rottura del crociato anteriore sinistro: per Molteni, dunque, la stagione olimpica termina qui. 🔗 Leggi su Oasport.it

