Scandicci ha ottenuto una vittoria convincente contro il Volero Le Cannet nella fase a gironi della Champions League femminile, con un punteggio di 3-0. La squadra ha mostrato un ampio turnover, lasciando Antropova in panchina per riposo. Con questa prestazione, la formazione toscana conferma il buon andamento del torneo e la capacità di adattarsi alle diverse esigenze delle partite.

Scandicci ha travolto il Volero Le Cannet con un perentorio 3-0 (25-18; 25-13; 25-23) e ha così infilato la terza vittoria nella fase a gironi della Champions League di volley femminile. Le toscane hanno rispettato il pronostico della vigilia, regolando la compagine francese in 68 minuti di gioco di fronte al proprio pubblico del Pala Wanny di Firenze e tornando così a sorridere nella massima competizione europea dopo la sconfitta rimediata settimana scorsa contro il VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti. Le rosablù si confermano al secondo posto nel gruppo A con tre affermazioni (9 punti) alle spalle della corazzata turca (quattro sigilli, 12 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scandicci passeggia con il Le Cannet e sorride in Champions League: Antropova a riposo, ampio turnover

