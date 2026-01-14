Scandicci passeggia con il Le Cannet e sorride in Champions League | Antropova a riposo ampio turnover
Scandicci ha ottenuto una vittoria convincente contro il Volero Le Cannet nella fase a gironi della Champions League femminile, con un punteggio di 3-0. La squadra ha mostrato un ampio turnover, lasciando Antropova in panchina per riposo. Con questa prestazione, la formazione toscana conferma il buon andamento del torneo e la capacità di adattarsi alle diverse esigenze delle partite.
Scandicci ha travolto il Volero Le Cannet con un perentorio 3-0 (25-18; 25-13; 25-23) e ha così infilato la terza vittoria nella fase a gironi della Champions League di volley femminile. Le toscane hanno rispettato il pronostico della vigilia, regolando la compagine francese in 68 minuti di gioco di fronte al proprio pubblico del Pala Wanny di Firenze e tornando così a sorridere nella massima competizione europea dopo la sconfitta rimediata settimana scorsa contro il VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti. Le rosablù si confermano al secondo posto nel gruppo A con tre affermazioni (9 punti) alle spalle della corazzata turca (quattro sigilli, 12 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Scandicci si imballa con Le Cannet, poi emergono Skinner e Antropova: vittoria in Champions League
Leggi anche: Scandicci-Le Cannet, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve una vittoria
Scandicci passeggia con il Le Cannet e sorride in Champions League: Antropova a riposo, ampio turnover - 23) e ha così infilato la terza vittoria nella fase a gironi della ... oasport.it
LIVE Scandicci-Le Cannet 3-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: vittoria netta per le padroni di casa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO- oasport.it
Buongiorno viabilità Sulla A11 code per traffico intenso tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola e rallentamenti per traffico intenso tra Prato ovest e il bivio per la A1 in direzione Firenze. Sulla FiPiLi rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.