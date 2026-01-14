Scandicci-Le Cannet Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | serve una vittoria
Benvenuti alla diretta testuale della partita tra Savino Del Bene Scandicci e Volero Le Cannet, valida per il quarto turno della fase a gironi della Champions League femminile 2025-2026. Seguite con noi l’andamento dell’incontro, che si gioca a Scandicci, in un appuntamento importante per entrambe le squadre. Restate aggiornati per tutte le novità e gli eventuali risultati in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro fra Savino Del Bene Scandicci e Volero Le Cannet, valido come quarto turno della fase a gironi della Champions League volley femminile 2025-2026. Le due squadre si trovano nel girone A, dove Scandicci, al giro di boa, è classificata al secondo posto con 6 punti. Le ragazze di Marco Gaspari hanno vinto contro le rumene di Blaj (ultime a 0 punti) per 3-0 e contro Le Cannet per 1-3, uscendo sconfitte dal match con Istanbul, capolista a punteggio pieno, per 1-3. Le francesi si trovano, invece, terze a 3 punti, ottenuti nella vittoria su Blaj. 🔗 Leggi su Oasport.it
