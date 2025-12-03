Scandicci ha sudato più del previsto sul campo del Volero Le Cannet, ma sulla lunga distanza è riuscita a spuntarla e a conquistare la seconda vittoria consecutiva nella Champions League di volley femminile. Dopo il successo ottenuto settimana scorsa contro le rumene dell’Alba Blaj, le ragazze di coach Marco Gaspari hanno sconfitto la formazione francese per 3-1 (25-11; 20-25; 25-23; 25-17) dopo 87 minuti di gioco e si sono così portate in testa alla classifica generale del gruppo A con due successi (sei punti), alla pari con il VakifBank di coach Giovanni Guidetti. Soltanto le prime classificate dei cinque gironi accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e la miglior terza disputeranno i playoff. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scandicci si imballa con Le Cannet, poi emergono Skinner e Antropova: vittoria in Champions League