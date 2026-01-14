Sarà una carrellata dei brani di Celentano

E’ il giorno di ‘Ancona Canta Celentano’ al Teatro delle Muse. Questa sera (ore 21) il Massimo del capoluogo marchigiano ospiterà lo spettacolo che permetterà di ascoltare alcune delle più belle canzoni del ‘molleggiato’ riproposte dal cantante-sosia Adolfo Sebastiani insieme al suo gruppo. A cominciare da ‘Il tuo bacio è come un Rock’, canzone che nel 1959 lanciò Adriano Celentano come astro nascente del rock all’italiana. Merito anche della vittoria al ‘Festival Adriatico della Canzone’, popolare a livello nazionale a quei tempi. A scoprire l’artista furono i due celebri impresari Mario Vico e Vittorio Sulpizi, con la loro agenzia Sulvic, la stessa che i loro eredi, i figli Valerio Vico e Gianni Sulpizi riportato in vita da qualche anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

