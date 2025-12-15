Sarà Sanremo i giovani delle Nuove Proposte e i titoli dei brani dei Big

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sanremo, i giovani talenti delle Nuove Proposte si preparano a conquistare il pubblico con i loro brani. Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Matteo Mazzariello e il trio Sonico sono i protagonisti di questa edizione, portando freschezza e nuove vibrazioni sul palco dell'Ariston.

sar224 sanremo i giovani delle nuove proposte e i titoli dei brani dei big

© Ildifforme.it - Sarà Sanremo, i giovani delle Nuove Proposte e i titoli dei brani dei Big

Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Matteo Mazzariello e il trio Sonico saranno i giovani delle Nuove Proposte a Sanremo. Con l'occasione di Sarà Sanremo, i 30 big hanno presentato le canzoni che porteranno in gara: il festival si avvicina. Ildifforme.it

???? Sanremo Giovani 2025 | My Top 24 (Italy Eurovision 2026 - Sanremo 2026)

Video ???? Sanremo Giovani 2025 | My Top 24 (Italy Eurovision 2026 - Sanremo 2026)

sar224 sanremo giovani nuoveLe 4 Nuove Proposte di Sanremo 2026 - Ecco chi sono i quattro cantanti che accedono alla Categoria delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. davidemaggio.it

sar224 sanremo giovani nuoveI vincitori di Sanremo Giovani: chi sarà sul palco dell’Ariston a febbraio. La proposta di Carlo Conti a Welo - Annunciati i quattro nomi definitivi degli artisti che al Festival di Sanremo 2026 si giocheranno il titolo delle Nuove Proposte ... quotidiano.net