L’Italia dei presepi in San Francesco Una carrellata di opere straordinarie
Un presepe dentro il pozzo, con l’acqua. Lo hanno realizzato i presepisti di Castelfiorentino nella chiesa di San Francesco a San Miniato. Ma questo è solo uno dei piccoli o grandi "capolavori" che compongono una mostra eccezionale, unica nel suo genere, l’esposizione "l’Italia dei Presepi". Qui c’è tutta l’arte, l’ingegno, la fantasia, unite alla devozione nella rappresentazione della Natività. San Miniato, quindi, ancora capitale dei presepi. La mostra a San Francesco è visitabile ogni giorno dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Ma il percorso sul territorio è ampio e bellissimo. A Roffia, per esempio, si può visitare il presepe artistico tematizzato sul giubileo che stiamo vivendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
