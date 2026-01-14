Sanremo Carlo Conti dice no a Madonna | Strada non percorribile

Carlo Conti ha ufficialmente escluso la partecipazione di Madonna a Sanremo, dichiarando che la proposta non è percorribile. La sua posizione ribadisce la volontà di mantenere la coerenza e l’equilibrio dell’evento, senza considerare ulteriori possibilità di coinvolgimento dell’artista. Questa decisione chiude definitivamente ogni ipotesi di collaborazione tra Madonna e il festival, confermando l’orientamento del direttore artistico.

Carlo Conti: Madonna a Sanremo? “Impossibile, strada non percorribile” - La smentita arriva direttamente da Carlo Conti, intervenuto durante il seminario sulla kermesse canora alla Scuola di giornalismo di Perugi ... askanews.it

Sanremo 2026, Carlo Conti: «Madonna? Non credo sia percorribile questa strada» - Carlo Conti durante una conferenza tenutasi alla Scuola di giornalismo di Perugia smentisce quelle voci che sostenevano una possibile partecipazione di Madonna al Festival ... ilmattino.it

Sarà Laura Pausini, l'artista italiana più premiata nel mondo, a condurre con Carlo Conti il Sanremo 2026 facebook

Laura Pausini condurrà Sanremo 2026 assieme a Carlo Conti x.com

