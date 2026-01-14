Sanremo Carlo Conti dice no a Madonna | Strada non percorribile
Carlo Conti ha ufficialmente escluso la partecipazione di Madonna a Sanremo, dichiarando che la proposta non è percorribile. La sua posizione ribadisce la volontà di mantenere la coerenza e l’equilibrio dell’evento, senza considerare ulteriori possibilità di coinvolgimento dell’artista. Questa decisione chiude definitivamente ogni ipotesi di collaborazione tra Madonna e il festival, confermando l’orientamento del direttore artistico.
E' arrivata la smentita da Carlo Conti: Madonna non sarà presente a Sanremo. Il direttore artistico ha sottolineato: "Non è una strada percorribile". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
