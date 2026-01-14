Sanremo Carlo Conti dice no a Madonna | Strada non percorribile

Da ildifforme.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Conti ha ufficialmente escluso la partecipazione di Madonna a Sanremo, dichiarando che la proposta non è percorribile. La sua posizione ribadisce la volontà di mantenere la coerenza e l’equilibrio dell’evento, senza considerare ulteriori possibilità di coinvolgimento dell’artista. Questa decisione chiude definitivamente ogni ipotesi di collaborazione tra Madonna e il festival, confermando l’orientamento del direttore artistico.

E' arrivata la smentita da Carlo Conti: Madonna non sarà presente a Sanremo. Il direttore artistico ha sottolineato: "Non è una strada percorribile". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sanremo carlo conti dice no a madonna strada non percorribile

© Ildifforme.it - Sanremo, Carlo Conti dice no a Madonna: “Strada non percorribile”

Leggi anche: Sanremo 2026, Conti: “Madonna al Festival? Strada non percorribile”

Leggi anche: Carlo Conti: «Sanremo 2027? Sono pronto a tutto, ma come dice un mio conterraneo: “Del doman non v’è certezza”»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026: l'annuncio di Carlo Conti; Il “carisma” di Laura Pausini per il Festival di Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti sulla conduzione; Laura Pausini con Carlo Conti all’Ariston: “Sanremo è il mio destino”; Sanremo, Laura Pausini condurrà con Carlo Conti le cinque serate del Festival.

sanremo carlo conti diceMadonna ospite al Festival di Sanremo? Carlo Conti spegne gli entusiasmi: «Credo sia abbastanza impossibile» - L'ipotesi di avere Madonna al prossimo Festival di Sanremo 2026, affascinante quanto complicata, scaldava già i cuori degli appassionati: ma non avverrà. leggo.it

Carlo Conti: Madonna a Sanremo? “Impossibile, strada non percorribile” - La smentita arriva direttamente da Carlo Conti, intervenuto durante il seminario sulla kermesse canora alla Scuola di giornalismo di Perugi ... askanews.it

sanremo carlo conti diceSanremo 2026, Carlo Conti: «Madonna? Non credo sia percorribile questa strada» - Carlo Conti durante una conferenza tenutasi alla Scuola di giornalismo di Perugia smentisce quelle voci che sostenevano una possibile partecipazione di Madonna al Festival ... ilmattino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.