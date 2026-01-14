Sanità nominati i sei coordinatori

La Regione ha annunciato i nomi dei coordinatori delle cinque aree socio-sanitarie locali e di Liguria Salute. I responsabili sono Giancarlo Bizzarri per Liguria Salute, Marino Anfosso per Asl 1, Monica Cirone per Asl 2, Ivan Mazzoleni per Asl 3, Maria Elena Secchi per Asl 4 e Paolo Cavagnaro per Asl 5. La nomina mira a rafforzare la gestione e l’organizzazione dei servizi sanitari nella regione.

