Sanità nominati i sei coordinatori
La Regione ha annunciato i nomi dei coordinatori delle cinque aree socio-sanitarie locali e di Liguria Salute. I responsabili sono Giancarlo Bizzarri per Liguria Salute, Marino Anfosso per Asl 1, Monica Cirone per Asl 2, Ivan Mazzoleni per Asl 3, Maria Elena Secchi per Asl 4 e Paolo Cavagnaro per Asl 5. La nomina mira a rafforzare la gestione e l’organizzazione dei servizi sanitari nella regione.
La Regione ha nominato i coordinatori delle cinque aree socio-sanitarie locali e di Liguria Salute. Sono: Liguria Salute, Giancarlo Bizzarri, Asl 1 Marino Anfosso, Asl 2 Monica Cirone, Asl 3 Ivan Mazzoleni, Asl 4 Maria Elena Secchi, Asl 5 Paolo Cavagnaro."Hanno il compito operativo - spiega. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Elezioni 2027, prende forma la lista civica di Onorato. Nominati tutti i coordinatori
Leggi anche: Fratelli d'Italia, nominati a Palermo i coordinatori di partito per le otto circoscrizioni della città
SANITÀ, NOMINATI I COORDINATORI DELLE CINQUE AREE SOCIOSANITARIE LIGURI E DI LIGURIA SALUTE. PER AREA2 (ASL2) C'E' MONICA CIRONE. “Oggi presentiamo i coordinatori delle cinque aree socio-sanitarie locali e di Liguria Salute che han facebook
Sanità, nominati i coordinatori delle cinque aree sociosanitarie liguri e di Liguria Salute x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.