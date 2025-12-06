Elezioni 2027 prende forma la lista civica di Onorato Nominati tutti i coordinatori

Prende forma la lista civica di Alessandro Onorato per le elezioni di Roma nel 2027. Progetto Civico Italia, infatti, non sarà solamente una piattaforma nazionale con la quale l'assessore capitolino riunisce sindaci e amministratori dello Stivale in vista delle Politiche, ma anche il contenitore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altre letture consigliate

LabTv. . “Avellino prende parte” è già in campo per le prossime elezioni comunali. L'obiettivo è costruire una squadra e un programma partendo dalla partecipazione e dalle esigenze della gente. Da qui un tour nei quartieri per stringere rapporti e cercare solu - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali, in Veneto Zaia prende tutto: suo il record nazionale di preferenze personali Vai su X

Chi vincerebbe alle elezioni politiche 2027 con la legge elettorale che abbiamo oggi - La risposta, o meglio un'indicazione della tendenza in corso, è nei risultati delle regionali: le prossime elezioni politiche 2027 potrebbero essere molto ... Secondo fanpage.it

Regionali Campania 2025, campo largo unito a Napoli per Fico: “Vinciamo qui e poi nel Paese” - Vincere insieme oggi in Campania per poi ripetersi alle politiche del 2027. Si legge su msn.com

Prove di nuova sinistra per le elezioni 2027: alla guida sarà Silvia Salis? La sostengono i sindaci moderati - Le potremmo definire prove di una nuova sinistra: più moderata, meno intransigente, più favorevole al confronto invece che al no senza alcun motivo. Si legge su blitzquotidiano.it

Salvini al Meeting di Rimini: «Sulle Regionali troveremo un accordo, ora arrivare bene alle elezioni 2027». E riattacca Macron sull'Ucraina - «Siamo sempre d'accordo e avremo un accordo, come l'abbiamo sempre trovato in questi tre anni, perché l'obiettivo è di arrivare bene economicamente e partiticamente, di arrivare con un'Italia in buone ... corriere.it scrive

Elezioni Campania, il Pd prende più voti di M5S e della lista Fico insieme: Schlein candidata premier. Ma se vince Cirielli... - Le elezioni regionali in Campania di domenica 23 e lunedì 24 novembre sono fondamentali per i futuri equilibri del Centrosinistra o cosiddetto campo largo. Come scrive affaritaliani.it

Elezioni Politiche nel 2027, Quirinale nel 2029: chi vince tra un anno darà le carte per la successione di Mattarella - In questa lunghissima campagna elettorale, partita all’indomani del sì del Senato alla riforma della Giustizia e che passa per il mini election day delle Regionali di lunedì prossimo, ci sono due ... ilmessaggero.it scrive