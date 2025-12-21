Si sono svolti nella giornata di ieri (sabato 20 dicembre), a Palermo i congressi cittadini di Fratelli d’Italia che hanno portato alla nomina dei coordinatori delle circoscrizioni. Ad aprire i lavori il commissario Regionale Luca Sbardella ed il coordinatore provinciale Antonio Rini. I congressi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Fratelli d'Italia, nominati a Palermo i coordinatori di partito per le otto circoscrizioni della città

