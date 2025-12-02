Carlo Verdone contro schwa e asterischi | Il politicamente corretto è una patologia nata nei salotti intellettuali il popolo se ne frega

Carlo Verdone ha espresso una critica netta al politicamente corretto durante la trasmissione "In Altre Parole" su La7. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

È da quel giorno che ci penso. Quando Carlo Verdone, nel suo discorso da “sindaco per un giorno” in Aula Giulio Cesare, ha raccontato di essersi emozionato a Villa Gordiani. Un gruppetto di bambini lo ha accolto, lo ha circondato, abbracciato, e poi gli ha ca - facebook.com Vai su Facebook

Che bella la 4 stagione di #vitadacarlo . Straordinario Carlo Verdone, Monica Guerritore ma bravissimi tutti. ? Vai su X

Verdone contro il politicamente corretto, Schwa e asterischi: “Patologica nata nei salotti e nelle università” - Carlo Verdone critica il politicamente corretto, lo schwa e gli asterischi, definendolo una patologia nata nei salotti e nelle università. Si legge su la7.it

Venezia 82, Carlo Verdone fa chiarezza sulla petizione pro Pal: "Mai firmato contro Gal Gadot e Gerard Butler” - Carlo Verdone fa chiarezza sulla sua firma alla petizione pro Pal (che inizialmente non chiedeva l'esclusione di Gal Gadot e Gerard Butler da Venezia 82) e protesta contro la deriva politica che ha ... Segnala comingsoon.it