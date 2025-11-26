Legge elettorale Salvini | Non mi interessa – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2025 "La legge elettorale? Non mi interessa in questo momento". Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega a margine di una conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

