Legge elettorale Salvini | Non mi interessa – Il video

Open.online | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2025 "La legge elettorale? Non mi interessa in questo momento". Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega a margine di una conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

