Salute in Umbria proposta di legge sul male cronico della Fibromialgia | riconoscimento esenzioni e cure

In Umbria, si avvia una proposta di legge per il riconoscimento della fibromialgia come patologia cronica e invalidante. L’obiettivo è garantire un accesso più rapido e sicuro alle cure e alle prestazioni sanitarie gratuite, attraverso esenzioni e supporto specifico. Questa iniziativa mira a sensibilizzare e favorire un'assistenza più efficace per chi vive con questa condizione, contribuendo a migliorare la qualità di vita dei pazienti.

In Umbria parte la spinta (anche a livello nazionale) per sostenere e promuovere il riconoscimento della fibromialgia, o sindrome fibromialgica, quale patologia cronica e invalidante per accedere più velocemente e con diritti certi alle prestazioni sanitarie gratuite per visite specialistiche. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Fibromialgia, la Campania approva la legge regionale per curare il dolore cronico alla schiena Leggi anche: HIV, nuova revisione della proposta di legge A.C. 218: focus su prevenzione e miglioramento delle cure La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il piano rifiuti della Regione. La giunta Proietti ha preadottato il disegno di legge a sostegno della transizione ecologica; Il Cdm approva legge delega per potenziare il Servizio Sanitario Nazionale. Il Cdm approva legge delega per potenziare il Servizio Sanitario Nazionale - Approvato in Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della Salute, Orazio Schillaci, il disegno di legge delega per la riorganizzazione e il potenziamento dell'assistenza t ... msn.com

