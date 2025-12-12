HIV nuova revisione della proposta di legge AC 218 | focus su prevenzione e miglioramento delle cure

Una recente revisione della proposta di legge A.C. 218, annunciata dal deputato Mauro D’Attis di Forza Italia, si concentra sul rafforzamento della prevenzione e sul miglioramento delle cure per l’HIV. L’obiettivo è aggiornare le politiche sanitarie per affrontare efficacemente la diffusione del virus e garantire un’assistenza più efficace ai pazienti.

Recentissimo è l’annuncio, da parte de l deputato Mauro D’Attis, attivo in Forza Italia, di una revisione della proposta di Legge A.C. 218, incentrata sulla prevenzione e la lotta contro HIV, AIDS, HPV e altre infezioni e malattie a trasmissione sessuale. A dieci giorni dalla giornata mondiale dedicata alla sindrome da immunodeficienza acquisita, a seguito della conferenza stampa Prendersi cura oltre la clinica in HIV: il valore del Terzo Settore e la qualità della cura, l’onorevole forzista, tra i primi firmatari della sopra citata proposta normativa, ha parlato delle principali modifiche. Una delle più importanti riguarda la gestione finanziaria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

L’allattamento al seno riduce il rischio di asma, obesità e infezioni, ma in Italia solo 3 su 10 bambini sono allattati esclusivamente a 4-5 mesi. Una nuova revisione scientifica conferma i benefici e la SIP lancia un appello: servono politiche e sostegni concreti p - facebook.com Vai su Facebook

#Notizia importante per chi deve cambiare #caldaia o ristrutturare #casa: grazie alla nuova revisione del regolamento, le caldaie a #gas potrebbero restare sul mercato anche dopo il #2029. Leggi l’articolo. #Energia #Casa #Normativa Vai su X

Pnrr: Foti, proporremo nuova revisione con modifiche anche strutturali - "Non appena sara' conclusa la vicenda della settima rata, cioe' sara' stata approvata dalla Commissione la modifica, noi prenderemo contatto con la ... Segnala ilsole24ore.com

Foti, chiederemo nuova revisione Pnrr, modifiche strutturali - "Non appena conclusa la questione della settima rata, prenderemo contatto con la Commissione Ue per allargare una nuova revisione ad un pacchetto di modifiche non ancora illustrate e che, alcune sì, ... Come scrive ansa.it

Proposta di legge sulle immunodeficienze congenite: l'intervista al prof. Alessandro Aiuti

Video Proposta di legge sulle immunodeficienze congenite: l'intervista al prof. Alessandro Aiuti Video Proposta di legge sulle immunodeficienze congenite: l'intervista al prof. Alessandro Aiuti