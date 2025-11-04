Fibromialgia la Campania approva la legge regionale per curare il dolore cronico alla schiena

La Campania approva la legge regionale che riconosce la rilevanza sociale della fibromialgia, il dolore cronico ai muscoli e alla schiena. Cosa cambia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato all’unanimità la legge che riconosce la rilevanza sociale della fibromialgia come patologia cronica e invalidante, prevedendo importanti misure di tutela e assistenza per chi ne è affetto. Per presentare i con - facebook.com Vai su Facebook

Fibromialgia. Commissione approva il testo unificato per il riconoscimento di malattia cronica e invalidante - Il testo prevede anche l’istituzione di percorsi diagnostici e terapeutici dedicati presso le strutture sanitarie regionali, la formazione specifica del personale medico e sanitario, misure di ... Lo riporta quotidianosanita.it

Legge per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante: i malati in sciopero della fame - Le associazioni delle persone con fibromialgia sono state audite in Senato: chiedono il riconoscimento della patologia nei LEA e tutele per i malati La fibromialgia è una malattia che colpisce milioni ... Da disabili.com

Dall’oncologia agli animali d’affezione, Commissione Sanità approva 5 proposte di legge - riabilitazione e tumulazione delle ceneri degli animali nella tomba del padrone. Segnala quotidianosanita.it