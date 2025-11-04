Fibromialgia la Campania approva la legge regionale per curare il dolore cronico alla schiena

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Campania approva la legge regionale che riconosce la rilevanza sociale della fibromialgia, il dolore cronico ai muscoli e alla schiena. Cosa cambia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

