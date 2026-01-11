Faccetta nera come colonna sonora al luna park di Genova Il giostraio | È solo una canzone Salis | Gesto di assoluta gravità

Roma, 11 gennaio 2026 – La canzone ‘Faccetta nera’, simbolo della propaganda fascista per promuovere il consenso popolare sulle campagne coloniali italiane, ancora una volta utilizzata come colonna sonora in un Luna Park. È successo ieri al Winter Park di Ponte Parodi, a Genova, dove il motivo, composto per sostenere il ‘sogno imperiale’ del duce, finisce per essere ascoltato da intere famiglie con bambini al seguito. Il video e la replica del giostraio. La canzonetta fascista sbarca così anche nella città medaglia d'oro per la Resistenza, provocando sconcerto e indignazione tra molti frequentatori, tanto che uno di loro gira un video e commenta rivolto al gestore della giostra: “Bravo, eh. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Faccetta nera come colonna sonora al luna park di Genova. Il giostraio: “È solo una canzone”. Salis: “Gesto di assoluta gravità” Leggi anche: Nel luna park di Sanremo viene trasmessa “faccetta nera”. I giostrai: “Partita per sbaglio da una playlist” Leggi anche: “Faccetta nera” nella playlist del Luna Park, proteste a Sanremo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Faccetta nera come colonna sonora al luna park di Genova. Il giostraio: “È solo una canzone”. Ma scoppia la polemica - Dopo il caso di Sanremo, la canzone fascista risuona anche nella città medaglia d'oro per la Resistenza. quotidiano.net

Faccetta Nera anche al Luna Park di Genova, Salis: “Gesto di gravità assoluta” - Genova – Faccetta Nera come colonna sonora dell'autoscontro nel Luna Park di Genova: dopo la polemica suscitata a Sanremo (e in altre città italiane) la canzonetta fascista sbarca anche nella città ... ilsecoloxix.it

"Bergamasco nomade!". Il coro razzista degli ultrà della Roma durante la partita contro l'Atalanta a Bergamo. Poi il solito coro "As Roma capitolina..." sulla musica del brano fascista "Faccetta nera". Curve neofasciste, Roma, Italia. #Pietre @repubblica x.com

Ascoltare “Faccetta nera” - canto storicamente associato al regime fascista - al Luna Park: è quanto - di assurdo - accaduto a Sanremo (Liguria). A documentare la vicenda è stato - con un video - Paolo Luppi, un magistrato di Sanremo, giudice da pochi giorni i - facebook.com facebook

