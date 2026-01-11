' Faccetta nera' risuona al Winter Park Salis | Gesto di una gravità assoluta
Durante l'iniziativa al Winter Park di Salis, è stata ascoltata la canzone
Tra le canzoni di sottofondo scelte per accompagnare il divertimento di grandi e piccini, un'attrazione del Winter Park ha diffuso 'Faccetta nera', suscitando l'indignazione di alcuni dei presenti, che hanno girato un video. Le immagini sono state viste anche dalla sindaca di Genova, Silvia Salis. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
