Capitale del folklore di Puglia | a Palazzo Adorno la presentazione del programma
A Lecce, domani alle 10, si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma della Capitale del Folklore di Puglia. L’evento, che si svolgerà a Palazzo Adorno, segna l’inizio di un progetto volto a valorizzare le tradizioni culturali del Salento e della regione. Un appuntamento importante per conoscere gli obiettivi e le iniziative previste nel contesto di questa iniziativa.
LECCEPOGGIARDO – Tutto pronto nel Salento per accogliere il programma della Capitale del Folklore di Puglia, che verrà presentato in una conferenza stampa che si terrà domattina, alle ore 10.30, a Palazzo Adorno, a Lecce.La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana delle Tradizioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Poggiardo capitale del folklore di Puglia per celebrare le tradizioni regionali
Leggi anche: Lucera Capitale Cultura Puglia 2025: il programma degli eventi di fine anno
Poggiardo capitale del folklore.
“Capitale del folklore di Puglia”: a Palazzo Adorno la presentazione del programma - Tre trappe tra Ostuni, Palagianello e Poggiardo per una manifestazione che contribuisce a rafforzare l’identità culturale dei territori e promuove le tradizioni popolari: tutti i dettagli nella confer ... lecceprima.it
Poggiardo capitale del folklore di Puglia per celebrare le tradizioni regionali - Un doppio appuntamento il 24 e il 25 gennaio nel Salento ma prima del gran finale la manifestazione coinvolgerà anche altri centri come Ostuni e Palagianello ... lecceprima.it
POGGIARDO CAPITALE DEL FOLKLORE DI PUGLIA Il 24 e il 25 gennaio 2026 Poggiardo ospiterà la tappa finale della manifestazione regionale nata per celebrare le tradizioni pugliesi. La tappa di Poggiardo giunge al termine di un percorso iniziato nel 20 - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.