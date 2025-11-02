Sicurezza sul lavoro il badge di cantiere è un passo avanti Resta il nodo controlli
LE NUOVE MISURE. Dal tesserino di riconoscimento alle sanzioni raddoppiate: le novità del decreto legge. I sindacati: si doveva fare di più anche per i subappalti.

LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO SONO UN DIRITTO, NON UN PRIVILEGIO La Settimana Europea della Salute e della Sicurezza sul Lavoro" ci ricorda quanto sia importante la tutela di chi lavora
«Sicurezza sul lavoro, il badge di cantiere è un passo avanti». Resta il nodo controlli» - Nel decreto legge badge di cantiere e sanzioni raddoppiate.
Cos'è e come funziona il badge digitale nei cantieri previsto dal nuovo decreto sulla sicurezza sul lavoro - La norma modifica la misura introdotta nel 2024 aumentando la sanzione da un massimo di 6 mila euro
Sicurezza sul lavoro, Cdm approva il decreto legge: in arrivo badge digitale - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge sulla sicurezza sul lavoro che prevede, tra l'altro, per tutte le imprese in appalto e subappalto, il badge digitale di cantiere