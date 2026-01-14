Saldi a Bergamo la partenza è sottotono tra il gelo e i furbetti del camerino
A Bergamo, i saldi di fine stagione registrano un avvio lento, con vendite in calo fino all’8% nei primi dieci giorni. Il clima freddo e le strategie di alcuni clienti poco trasparenti contribuiscono a un inizio di periodo di sconti che fatica a decollare, influenzando il commercio locale in questa fase.
COMMERCIO. Nei primi dieci giorni degli sconti calo delle vendite fino all’8%. Il freddo non invoglia. E c’è chi prova nei negozi per poi comprare online. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Saldi Bergamo senza assalto: presto in centro sosta rimborsata dai commercianti - Dimenticati gli assalti che si registravano anni fa non appena scattava il via con lunghe code già dal primo mattino, anche lo shopping scontato, legato a ... bergamo.corriere.it
