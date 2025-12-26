saldi invernali 2026 ufficiale la data di partenza in campania

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo le festività natalizie, anche la Campania si prepara a entrare nel vivo dei saldi invernali, uno degli appuntamenti più attesi da consumatori e commercianti. La Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 804 del 21 novembre 2025 della Direzione Generale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, pubblicata sul BURC n. 84 del 24 novembre 2025 e adottata dopo il confronto con le associazioni di categoria, ha ufficializzato il calendario delle vendite di fine stagione. In Campania i saldi invernali partiranno il 3 gennaio 2026 e potranno durare fino a un massimo di 60 giorni, in linea con quanto stabilito anche nelle altre regioni italiane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

