Saldi 2026 a Messina | partenza lenta tra Piazza Cairoli e via Palermo abbigliamento protagonista ma clienti prudenti

A Messina, i saldi di fine stagione 2026 sono iniziati con una partenza lenta tra Piazza Cairoli e via Palermo. L’attenzione dei clienti resta cauta, con l’abbigliamento che si conferma protagonista nelle scelte di acquisto. La situazione riflette un atteggiamento di prudenza, tipico dei primi giorni di sconto, mentre negozi e consumatori si preparano a una fase di mercato ancora da definire.

Il conto alla rovescia per i saldi di fine stagione 2026 è terminato, ma tra le vie dello shopping messinese, Piazza Cairoli e via Palermo, i clienti sembrano muoversi con prudenza. Le vendite ribassate, partite oggi in tutta Italia – ieri solo in Valle d'Aosta –, attirano milioni di consumatori.

