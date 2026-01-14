Sala Questura Caserta intitolata a agenti vittime dovere Pisani | Vivranno in eterno

La Sala della Questura di Caserta è stata intitolata agli agenti vittime del dovere, Gennaro Autuori e Michele Del Giudice, uccisi nel 1993. Il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha espresso con emozione che il loro sacrificio rimarrà vivo nel tempo. Un momento di ricordo e rispetto per il servizio e il valore degli agenti, che testimonia l’importanza della memoria collettiva e dell’impegno delle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti Con voce bassa ed emozionata, il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha ricordato alla Questura di Caserta il sacrificio dei due poliziotti della Squadra Mobile di Napoli, il Sovrintendente Capo Gennaro Autuori e l'agente Michele Del Giudice, uccisi il primo maggio del 1993 e riconosciuti come vittime del dovere. Ai due pubblici ufficiali è stata intitolata stamani, alla presenza dei familiari, la Sala Riunioni Multimediale della Questura, alla presenza del Questore di Caserta Andrea Grassi e appunto del Capo della Polizia Pisani, che nel 1993 era a Napoli come giovane funzionario della Mobile partenopea e ha un ricordo vivido di quanto accaduto.

