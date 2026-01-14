Sala multimediale della Questura intitolata a poliziotti uccisi Pisani | Vivranno in eterno

La sala multimediale della Questura di Caserta, intitolata ai poliziotti uccisi, rappresenta un luogo di memoria e rispetto. Il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha ricordato con emozione il sacrificio del Sovintendente Capo Gennaro Autuori e dell’agente Michele Del Giudice, assassinati nel 1993. Questa cerimonia sottolinea l’importanza di preservare il ricordo di coloro che hanno dato la vita per la sicurezza comune.

