Sala multimediale della Questura intitolata a poliziotti uccisi Pisani | Vivranno in eterno
La sala multimediale della Questura di Caserta, intitolata ai poliziotti uccisi, rappresenta un luogo di memoria e rispetto. Il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha ricordato con emozione il sacrificio del Sovintendente Capo Gennaro Autuori e dell’agente Michele Del Giudice, assassinati nel 1993. Questa cerimonia sottolinea l’importanza di preservare il ricordo di coloro che hanno dato la vita per la sicurezza comune.
Con voce bassa ed emozionata, il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha ricordato alla Questura di Caserta il sacrificio dei due poliziotti della Squadra Mobile di Napoli, il Sovrintendente Capo Gennaro Autuori e l'agente Michele Del Giudice, uccisi il primo 27 aprile del 1993 e riconosciuti come. 🔗 Leggi su Casertanews.it
