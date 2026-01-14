Sagra tirolese L’albero degli zoccoli e Materia poetica | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

La sagra tirolese al Bombonera, la pista di pattinaggio a ChorusLife, la proiezione de “L’albero degli zoccoli” al Cinema Conca Verde, i festeggiamenti per San Mauro ad Acquaiolo di Parzanica, “Materia poetica, incontro tra poesia e scultura” al Teatro delle Grazie a Bergamo e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 14 gennaio., Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 18 gennaio a ChorusLife a Bergamo si terrà “ChorusLife On Ice”, la pista di pattinaggio che trasforma il distretto in un luogo di musica, luci e sorrisi. Un’esperienza adatta a grandi e piccoli, dove il divertimento si accende sul ghiaccio e ogni momento si tinge di atmosfera festiva. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Mercatini, spettacoli e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Leggi anche: Mercatini, ruota e concerti: cosa fare stasera a Bergamo e provincia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sagra tirolese, L’albero degli zoccoli e Materia poetica: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Si potranno gustare spatzle, stinchi, spezzatini, sidri, birre e tutto il Tirolo nei piatti e nei bicchieri. bergamonews.it

