Mercatini ruota e concerti | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Tanti mercatini e villaggi di Natale, la ruota panoramica in Piazza Matteotti a Bergamo, concerti e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 8 dicembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Si troveranno prodotti artigianali e diverse proposte food. – Sapori autentici Polenta fumante, sciatt croccanti, brasato, rösti di patate, pizzoccheri e altri piatti. – Prodotti tipici Formaggi stagionati, salami artigianali, vini pregiati, grappe e le eccellenze della nostra terra da portare a casa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

