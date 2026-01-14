Rutigliano celebra il fischietto in terracotta | il programma della Fiera 2026

Rutigliano si prepara a ospitare la Fiera del Fischietto in Terracotta 2026, un evento che rinnova la tradizione locale. Nei weekend del 17-18 e 25-26 gennaio, le strade della città si riempiranno di esposizioni, musiche e prodotti tipici, offrendo una panoramica autentica sulla cultura e l’artigianato del territorio. Un’occasione per riscoprire un patrimonio artistico e condividere momenti di convivialità.

Artigianato, intrattenimento e gastronomia: a Rutigliano torna la Fiera del Fischietto in Terracotta – LE INFO - Artigianato, intrattenimento e gastronomia: a Rutigliano torna la Fiera del Fischietto in Terracotta – LE INFO ... telebari.it

Rutigliano, giovedì 15 gennaio l’inaugurazione del 37° Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta - L’evento darà ufficialmente il via al programma di appuntamenti legati alla storica Fiera del Fischietto in Terracotta, che si svolgerà a Rutigliano nelle giornate del 17, 18, 25 e 26 gennaio. giornaledipuglia.com

Worriors’s Dojo, la palestra di Kick Boxing del maestro Cannillo celebra il suo primo anno di attività #corato facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.