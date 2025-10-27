Arbitro Inter Fiorentina designato il fischietto del match in programma mercoledì sera a San Siro
Inter News 24 Arbitro Inter Fiorentina: la terna arbitrale completa designata dall’AIA in vista della sfida di mercoledì, che si giocherà a San Siro. Le designazioni arbitrali per la 9ª giornata di Serie A sono ufficiali, e l’Inter si prepara a ospitare la Fiorentina a San Siro nel turno infrasettimanale. Il match, che si disputerà mercoledì 29 ottobre alle ore 20:45, vedrà l’arbitro Sozza dirigere la sfida, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri. La scelta dell’arbitro rappresenta un elemento cruciale per il buon svolgimento della partita, che si preannuncia particolarmente importante per entrambe le squadre. 🔗 Leggi su Internews24.com
