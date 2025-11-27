Arbitro Juventus Next Gen Perugia: sarà Sacchi a dirigere il match valido per la sedicesima giornata di Serie C con fischio d’inizio alle 12:30. La Lega Pro ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato, definendo la squadra di fischietti che gestirà gli incontri del weekend. La Juventus Next Gen si prepara a tornare in campo per un appuntamento importante, valido per la 16esima giornata del girone B di Serie C. I giovani bianconeri affronteranno il Perugia in una sfida che si preannuncia combattuta e tatticamente rilevante per la classifica di entrambe le formazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Arbitro Juventus Next Gen Perugia: designato il fischietto del match di Serie C in programma domenica