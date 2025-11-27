Arbitro Juventus Next Gen Perugia | designato il fischietto del match di Serie C in programma domenica
Arbitro Juventus Next Gen Perugia: sarà Sacchi a dirigere il match valido per la sedicesima giornata di Serie C con fischio d’inizio alle 12:30. La Lega Pro ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato, definendo la squadra di fischietti che gestirà gli incontri del weekend. La Juventus Next Gen si prepara a tornare in campo per un appuntamento importante, valido per la 16esima giornata del girone B di Serie C. I giovani bianconeri affronteranno il Perugia in una sfida che si preannuncia combattuta e tatticamente rilevante per la classifica di entrambe le formazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'episodio del rigore revocato alla Juventus dal VAR durante la sfida con la Fiorentina ha fatto parecchio discutere nell'ultimo weekend di Serie A Nel corso di "Open VAR", è stato mostrato il dialogo tra Sala VAR e l'arbitro Doveri: la scelta finale presa dalla - facebook.com Vai su Facebook
Vlahovic scappa via con una magia Rigore per la Juventus ? Ma l’arbitro ed il VAR dicono NO: fallo in attacco! ? #Vlahovic #FiorentinaJuventus #SerieAEnilive #DAZN Vai su X
Juventus Next Gen-Perugia, Sacchi è l'arbitro designato - Sarà il signor Gabriele Sacchi della sezione di Macerata a dirigere Juventus Nex Gen- Si legge su tuttojuve.com
Arbitro Gubbio Juventus Next Gen, designato il fischietto del match valevole per il recupero della quattordicesima giornata di Serie C - Arbitro Gubbio Juventus Next Gen, la sfida di recupero sarà diretta da Angelillo di Nola: ecco tutti gli assistenti per il match di mercoledì La Juventus Next Gen si prepara a tornare in campo per un ... Segnala juventusnews24.com
Ternana-Juve Next Gen, fischia l'arbitro Migliorini - Sarà Andrea Migliorini, arbitro della sezione di Verona, a dirigere il match di Serie C che la Juventus Next Gen giocherà in casa della Ternana domenica a partire dalle 14:30: ... Come scrive tuttojuve.com