Venezuela Maduro chiede a Russia Cina e Iran assistenza militare contro imminenti raid Usa ma Trump frena | Nessun attacco autorizzato
Il tycoon ha nettamente smentito le indiscrezioni date dal Miami Herald e dal Washington Post su un "imminente attacco" via terra contro il Venezuela da parte dell'arsenale dispiegato nel mare caraibico e in Porto Rico. Tuttavia, la decisione di Maduro costituisce un'importante contromossa nello sca. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
