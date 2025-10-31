Venezuela Maduro chiede a Russia Cina e Iran assistenza militare contro imminenti raid Usa ma Trump frena | Nessun attacco autorizzato

Il tycoon ha nettamente smentito le indiscrezioni date dal Miami Herald e dal Washington Post su un "imminente attacco" via terra contro il Venezuela da parte dell'arsenale dispiegato nel mare caraibico e in Porto Rico. Tuttavia, la decisione di Maduro costituisce un'importante contromossa nello sca. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Venezuela, Maduro chiede a Russia, Cina e Iran assistenza militare contro "imminenti raid" Usa, ma Trump frena: "Nessun attacco autorizzato"

